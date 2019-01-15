Спортсмен из Молдовы пробежал 50 км в Якутии при -60 градусах

Местность Оймякон считается Полюсом холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса по Цельсию.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Спортсмен-экстремал из Молдовы Дмитрий Волошин пробежал 50 километров на Полюсе холода в Якутии при температуре -60 градусов, сообщается на сайте администрации главы и правительства региона.

Местность Оймякон считается Полюсом холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса по Цельсию.

Во вторник спортсмен пробежал дистанцию 50 километров при температуре -60°C. Согласно метеорологическим сводкам, ощущаемая температура составила -67 градусов. Отмечается, что Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию при экстремально низкой температуре.

"Четырнадцатого января состоялся благотворительный забег Дмитрия Волошина, президента общественной спортивной организации Sporter, спортсмена-экстремала из Молдовы, в самой холодной точке мира — в Оймяконском улусе Якутии, где температура может опускаться до -71°C. Этот экстремальный забег прошел в рамках проекта Unfrozen", - говорится в сообщении.

По словам экстремала, никакой костюм не способен выдержать испытание якутскими морозами.

"Это было самое тяжелое испытание в моей спортивной карьере. Это как выход в открытый космос, жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно — кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом. Тут мне и пригодился мой фридайверский опыт по задержке дыхания", — рассказал Волошин.

Как отметили организаторы забега, главная цель благотворительного проекта Unfrozen заключается в привлечении внимания к проблеме детского церебрального паралича (ДЦП) и помощи четырехлетней девочке Еве Письменюк, страдающей этим заболеванием.