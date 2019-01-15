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Глобус, архивное фото

Эксперты назвали лучшие по качеству жизни города России и мира

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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В список, состоящий из 226 позиций, вошли пять российских городов: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Новосибирск.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Сервис Numbeo, специализирующийся на сборе статистических данных о городах и странах, составил рейтинг наиболее комфортных городов для жизни.

Пятерка лидеров такова - Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Приготовление плова
YANA DLUGY / AFP
Названы страны с опасным для жизни питанием – место Узбекистана в списке пугает

В числе худших оказались Манила (столица Филиппин), Пекин (столица Китая), столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас (столица Венесуэлы).

Лучший результат среди городов России показал Нижний Новгород – он занял 109-е место. Санкт-Петербург занял 182-ю строчку, Москва – 191-ю, Екатеринбург – 199-ю, Новосибирск – 206-ю.

Ни один город Узбекистана в список не вошел. Страны СНГ представляют Минск (Беларусь) – 130 место в списке и Алматы (Казахстан) – 208 место.

На 58 строчке расположился Таллин (столица Эстонии), на 99 месте – Вильнюс (столица Литвы), а столица Латвии Рига оказался на 128 месте.

При составлении рейтинга учитывались покупательская способность жителей, безопасность, здравоохранение, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат.

 

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