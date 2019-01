Темная сторона челленджа: в США произошла авария из-за фильма

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Челлендж Bird Box по мотивам художественной картины "Птичий короб" все еще продолжается, однако не в самом хорошем статусе - 17-летняя девушка в США стала виновницей аварии, сообщает The Vice.

Ради участия в Bird Box Challenge девушка ехала по одному из местных шоссе с надвинутой на глаза шапкой, при этом в салоне машины находился 16-летний пассажир. На скорости около 60 км/ч она выехала на "встречку" и столкнулась с другим авто, ну а после — врезалась в фонарный столб. Никто не пострадал.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2