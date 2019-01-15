Темная сторона челленджа: в США произошла авария из-за фильма

Ради участия в Bird Box Challenge девушка ехала по одному из местных шоссе с надвинутой на глаза шапкой.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Челлендж Bird Box по мотивам художественной картины "Птичий короб" все еще продолжается, однако не в самом хорошем статусе - 17-летняя девушка в США стала виновницей аварии, сообщает The Vice.

Ради участия в Bird Box Challenge девушка ехала по одному из местных шоссе с надвинутой на глаза шапкой, при этом в салоне машины находился 16-летний пассажир. На скорости около 60 км/ч она выехала на "встречку" и столкнулась с другим авто, ну а после — врезалась в фонарный столб. Никто не пострадал.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) 11 января 2019 г.

Напомним, Bird Box Challenge — это челлендж по мотивам фильма "Птичий короб", который вышел на ресурсе Netflix в конце 2018 года. Согласно сюжету этой ленты, некая сущность принуждает каждого, кто ее видит, совершать суицид. Именно поэтому те, кто выжил, закрывают глаза повязками. Многие зрители триллера стали копировать действия персонажей, а сцены даже разошлись на шутки.