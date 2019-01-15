Крокодил загрыз женщину-биолога в Индонезии

От рептилии, которая питалась курицей, тунцом и мясом, никак не ожидали нападения на человека.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Индонезии крокодил заживо съел женщину-биолога Дизи Туво. Рептилия затащила ее в вольер, когда женщина бросала ей мясо, пишет Daily Mail. Обглоданный труп обнаружили сотрудники лаборатории спустя несколько часов.

Мерри (так зовут крокодила) долгое время не давал вытащить тело из пасти, отнять его удалось только спасателям. Сейчас ветеринары осматривают содержимое желудка рептилии.

Друзья погибшей женщины, ведущего ученого в лаборатории, отзываются о ней как о "тихом человеке", который любил животных.

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