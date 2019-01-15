15:45 15 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Сотрудник коммунальных служб выгружает мусор

Спасают продукты: в Москве составили карту помоек, из которых можно поесть

© Sputnik / Григорий Сысоев
В мире
Получить короткую ссылку
40 0 0

Карту составили борцы с перепроизводством, называющие себя фриганами. Они уверены, что еда с только что истекшим сроком годности пригодна для употребления.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Карта, на которой отмечен список мест, куда супермаркеты выбрасывают еду, появилась в Москве, сообщает "Московский комсомолец".

Карту составили борцы с перепроизводством, называющие себя фриганами. Это люди, которые используют альтернативные стратегии жизни, основанные на сокращении участия в традиционной экономической системе и минимальном потреблении ресурсов.

Сторонники этого движения спасают выброшенные продукты, уверяют, что еда с только что истекшим сроком годности вполне пригодна для употребления.

Однако магазинов, лояльных к фриганам, не так много, поэтому и возникла необходимость в карте. Сейчас на ней отмечены адреса мусорных контейнеров, иногда - названия магазинов и какие-то полезные подробности, которые узнал предыдущий посетитель этой точки.

На карте пока отмечены только 30 адресов в Москве и Подмосковье.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Глупо, но весело: зачем сотни людей пошли в метро без штанов
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054