Спасают продукты: в Москве составили карту помоек, из которых можно поесть

Карту составили борцы с перепроизводством, называющие себя фриганами. Они уверены, что еда с только что истекшим сроком годности пригодна для употребления.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Карта, на которой отмечен список мест, куда супермаркеты выбрасывают еду, появилась в Москве, сообщает "Московский комсомолец".

Карту составили борцы с перепроизводством, называющие себя фриганами. Это люди, которые используют альтернативные стратегии жизни, основанные на сокращении участия в традиционной экономической системе и минимальном потреблении ресурсов.

Сторонники этого движения спасают выброшенные продукты, уверяют, что еда с только что истекшим сроком годности вполне пригодна для употребления.

Однако магазинов, лояльных к фриганам, не так много, поэтому и возникла необходимость в карте. Сейчас на ней отмечены адреса мусорных контейнеров, иногда - названия магазинов и какие-то полезные подробности, которые узнал предыдущий посетитель этой точки.

На карте пока отмечены только 30 адресов в Москве и Подмосковье.