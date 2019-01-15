Узбекистанцев насмерть придавило плитой на стройке в Подмосковье

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Тела двоих рабочих обнаружили в здании бывшего станкостроительного завода в Подмосковье.
Как сообщает пресс-служба главка СКР по Московской области, инцидент произошел в понедельник, 14 января, в городе Клин.
Предварительно установлено, что мужчины проводили работы по демонтажу железобетонных перекрытий одноэтажного здания бывшего станкозавода. Рабочие нарушили технику безопасности, и их придавило плитой.
Погибшими оказались граждане Узбекистана 1989 и 1991 года рождения.
Сотрудники местного следственного отдела организовали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.