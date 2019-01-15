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Полиция и скорая помощь

Узбекистанцев насмерть придавило плитой на стройке в Подмосковье

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Трагедия произошла из-за того, что погибшие граждане Узбекистана 1989 и 1991 года рождения нарушили технику безопасности на стройплощадке.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Тела двоих рабочих обнаружили в здании бывшего станкостроительного завода в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба главка СКР по Московской области, инцидент произошел в понедельник, 14 января, в городе Клин.

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Предварительно установлено, что мужчины проводили работы по демонтажу железобетонных перекрытий одноэтажного здания бывшего станкозавода. Рабочие нарушили технику безопасности, и их придавило плитой.

Погибшими оказались граждане Узбекистана 1989 и 1991 года рождения.

Сотрудники местного следственного отдела организовали доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Теги:
стройка, смерть, Московская область



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