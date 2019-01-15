Узбекистанцев насмерть придавило плитой на стройке в Подмосковье

Главные темы

В Узбекистане "воскресли" Facebook и YouTube Впервые проблемы с доступом к Facebook начались в республике 4 сентября, соцсеть была недоступна до 12 сентября. Спустя несколько дней она "легла" снова. 53

Власти Узбекистана выявили растрату на почти 30 миллиардов сумов В четвертом квартале прошлого года Министерство финансов республики провело около 2 тысяч проверок. 47