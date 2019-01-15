16:20 15 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск

Трамп устроил странный прием в Белом доме: на что президенту хватило денег

© Фото: пресс-служба Белого дома
В мире
Получить короткую ссылку
46 0 0

Президент США лично оплатил прием, однако денег хватило лишь на фастфуд. Трамп был вынужден накрывать стол самостоятельно, так как многие сотрудники Белого дома не выходят на работу.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Интернет-пользователи активно обсуждают банкет, который устроил для спортсменов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Глава государства из-за непрекращающегося шатдауна вынужден был лично оплачивать угощения.

За свой счет Трамп решил накормить футболистов команды Clemson Tigers пиццей и едой из McDonald's, Burger King и Wendy's.

Приветствуя спортсменов, президент сказал, что вначале подумывал попросить первую леди и свою дочь приготовить "салаты на быструю руку", однако потом решил, что гамбургеры им понравятся больше, ибо фастфуд – это "отличная американская еда".

"У нас тут пицца, 300 гамбургеров, огромное количество картошки фри - все это наша любимая еда", - заверил Трамп.

Теги:
США, Президент, Дональд Трамп



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Глупо, но весело: зачем сотни людей пошли в метро без штанов
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054