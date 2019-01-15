Трамп устроил странный прием в Белом доме: на что президенту хватило денег

Президент США лично оплатил прием, однако денег хватило лишь на фастфуд. Трамп был вынужден накрывать стол самостоятельно, так как многие сотрудники Белого дома не выходят на работу.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Интернет-пользователи активно обсуждают банкет, который устроил для спортсменов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Earlier this evening, President @realDonaldTrump treated the Clemson Tigers football team to dinner in the State Dining Room! #ALLIN pic.twitter.com/P5JAo6yzfR — The White House (@WhiteHouse) 15 января 2019 г.

Глава государства из-за непрекращающегося шатдауна вынужден был лично оплачивать угощения.

«Думаю, это их любимая еда»: Трамп заказал в Белый дом 300 гамбургеров для встречи с командой, выигравшей студенческий чемпионат по американскому футболу pic.twitter.com/nXoC9qNEdt — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 января 2019 г.

За свой счет Трамп решил накормить футболистов команды Clemson Tigers пиццей и едой из McDonald's, Burger King и Wendy's.

Приветствуя спортсменов, президент сказал, что вначале подумывал попросить первую леди и свою дочь приготовить "салаты на быструю руку", однако потом решил, что гамбургеры им понравятся больше, ибо фастфуд – это "отличная американская еда".

"У нас тут пицца, 300 гамбургеров, огромное количество картошки фри - все это наша любимая еда", - заверил Трамп.