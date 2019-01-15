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Семена хлопка проросли на Луне

Космическое "белое золото": на Луне проросли семена хлопка

China Xinhua News
В мире
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2010

Исследователи хотят узнать, получится ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения — преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Первые семена проросли на борту китайского зонда "Чанъэ-4", который совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, сообщает China Xinhua News.

Герметичный контейнер с различными семенами, в том числе картофеля и резуховидки Таля (растение семейства капустных), отправили на Луну для проведения научных экспериментов. 

Первыми дали побеги семена хлопка. Об успехе эксперимента заявил руководитель эксперимента профессор Лю Ханьлун. По его словам, помимо хлопка дали всходы семена рапса и картофеля. Когда именно это произошло, он не уточнил.

© AP Photo /
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Среди живых организмов, отправленных на Луну, также дрожжи и плодовые мушки. Исследователи хотят узнать, получится ли создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, в которой личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения — преобразовывать его в кислород с помощью фотосинтеза.

"Чанъэ-4", состоящий из стационарной лунной станции и лунохода, третьего января впервые в истории человечества совершил успешную посадку на обратной стороне естественного спутника Земли.

Зонд будет исследовать окружающую среду, поверхность и грунт. Кроме того, он проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.




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