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Руки в наручниках

Охотники на пенсионеров: в Чехове задержаны уроженцы ЦА

© Sputnik / Сергей Венявский
В мире
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Разбойные нападения совершали молодые люди в возрасте 22 и 26 лет. Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на пенсионеров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по области, преступниками оказались двое уроженцев одной из стран Средней Азии в возрасте 22 и 26 лет.

"Установлено, что злоумышленники проникли в частный дом к пожилой женщине и, угрожая ножом, связали ее, заклеили рот скотчем и похитили денежные средства", - говорится в сообщении.

При обыске по адресам их проживания была обнаружена и изъята часть похищенного имущества и нож, используемый при совершении преступления, который направлен на экспертизу.

Сотрудники полиции установили причастность одного из задержанных еще к 3 аналогичным противоправным деяниям на территории Чехова.

В отношении подозреваемых Следственным отделом ОМВД возбуждены уголовные дела по ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги:
нападение, Мигранты, Подмосковье



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