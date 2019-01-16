11:10 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Отделение Почты России на Арбате в Москве

"Почта России" начала торговать пивом – в компании объяснили причины

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
37 0 0

Пенный напиток появился в более чем 40 отделениях. На вырученные деньги планируется модернизировать филиалы отделений.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В отделениях "Почты России" в Мурманске начали торговлю пивом.

Фотографию с подтверждением данной информацией опубликовал один из местных жителей на своей странице в ВКонтакте.

Уточняется, что пиво появилось на прилавках 40 из 152 работающих в регионе отделений.

Комментируя данное известие, главный специалист по корпоративным коммуникациям Олеся Голушкова заявил, что слабоалкогольная продукция продается в основном в сельских отделениях, большинство из которых убыточно.

"Предоставляет населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции… А ведь ежегодно более 1,2 тысячи человек, по данным Роспотребнадзора, становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов", - пояснила она РИА Новости.

Данное новшество вызвало широкий резонанс в обществе. Часть граждан считает, что позиция почтовиков вполне оправдана, другая же, напротив, воспринимает происходящее с иронией, полагая, что теперь в области массово закроют пивные бары.

Теги:
продажи, пиво, Почта России, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Акции памяти в польском Гданьске в честь убитого мэра
В польском Гданьске после убийства мэра тысячи горожан вышли на улицы
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054