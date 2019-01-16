В Китае прошла первая дистанционная операция с помощью 5G

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В одном из научно-исследовательских институтов провинции Фуцзянь провели первую в мире операцию на расстоянии с применением технологии 5G.
Заведующий хирургическим отделением Пекинской больницы №301 Лю Жун, находясь в 50 километрах от операционной, дистанционно, с помощью роботизированных рук, удалил часть печени у лабораторного поросенка, сообщает "Жэньминь жибао".
Эксперты утверждают, что в недалеком будущем сеть 5G позволит проводить операции на людях. Особенно новые технологии помогут жителям отдаленных населенных пунктов.