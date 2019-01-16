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Операция

В Китае прошла первая дистанционная операция с помощью 5G

© Sputnik / Константин Чалабов
В мире
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Хирургическую операцию врач провел на расстоянии в 50 километров.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В одном из научно-исследовательских институтов провинции Фуцзянь провели первую в мире операцию на расстоянии с применением технологии 5G.

Заведующий хирургическим отделением Пекинской больницы №301 Лю Жун, находясь в 50 километрах от операционной, дистанционно, с помощью роботизированных рук, удалил часть печени у лабораторного поросенка, сообщает "Жэньминь жибао".

© Sputnik / Артём Коренюк
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На совершение операции потребовалось порядка часа. Животное, по словам врачей, пришло в себя через полчаса после операции, его показатели были в норме. Так, после дистанционного хирургического вмешательства специалисты заявили, что первая в мире операция с применением 5G технологии была завершена успешно, передает South China Morning Post. 

Эксперты утверждают, что в недалеком будущем сеть 5G позволит проводить операции на людях. Особенно новые технологии помогут жителям отдаленных населенных пунктов.

Теги:
Медицина (наука), Наука, Китай



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