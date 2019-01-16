Как звезды и политики выглядели 10 лет назад

Новый челлендж набирает обороты в соцсетях. Sputnik Узбекистан решил вспомнить, какими в 2009 году были знаменитости.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. На днях в Instagram стал набирать популярность новый челлендж 10yearchallenge — по его условиям нужно показать свою фотографию десятилетней давности.

В своеобразном флешмобе приняли участие многие знаменитости, снимки которых довольно забавно рассматривать. Sputnik Узбекистан решил вспомнить, какими в 2009 году были знаменитости.

Шавкат Мирзиёев

В 2009 году Шавкат Мирзиёев был в должности премьер-министра Республики Узбекистан. Работая на посту, Мирзиёев превратился в крупнейшего политического тяжеловеса Республики. Сейчас Шавкат Мирзиёев - президент Узбекистана.

Sputnik / Алексей Никольский / Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в 2009 году занимал должность Председателя Правительства Российской Федерации. Именно в это время Владимир Путин занял 2 место в списке Time "100 самых влиятельных людей мира".

Sputnik / Алексей Никольский / Sputnik / Михаил Климентьев Владимир Путин

Джастин Бибер

В 2009 году видео обычного мальчика Джастина Бибера на Youtube заметил один из американских продюсеров. К 2019 году в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера.

AP Photo/Peter Kramer / AP Photo/Chris Pizzello Джастин Бибер

Хейли Бибер

Дочь актера Стивена Болдуина в 2009 году мечтала стать балериной и иногда выходила с папой на светские мероприятия. К 2019 году Хейли - икона стиля дома Tommy Hilfiger, известная модель, а также первая в истории девушка, получившая должность Создателя стиля и Креативного директора компании Adidas. Сейчас Хейли носит фамилия мужа - Джастина Бибера.

AP Photo/Dan Steinberg / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP Хейли Бибер

Кендалл Дженнер

В 2009 году Кендалл уже делала шаги к модельной карьере и уже в следующем году подписала контракт с известным модельным агентством. Сейчас Кендалл знаменитая супермодель, которую журнал Forbes назвал одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Ее доход в 2017 году составил 22 млн долларов.

AP Photo/Matt Sayles / Photo by Joel C Ryan/Invision/AP Кендалл Дженнер

Кайли Дженнер

Сестра Кендалл - Кайли также в 2009 году делала шаги в стороны модельной карьеры. В 2011 году она приняла участие на Неделе высокой моды в Нью-Йорке. В 2015 году создала линию собственной косметики, а на середину 2018 году являлась самой юной миллиардершей в мире - ее доход оценивался в 900 млн долларов. Также Кайли - самая дорогая звезда Instagram. За рекламный пост в ее Instagram придется заплатить 1 млн долларов.

AP Photo/Matt Sayles / Photo by Evan Agostini/Invision/AP Кайли Дженнер

Эмма Уотсон

Британская актриса Эмма Уотсон в 2009 году была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. В 2014 году Эмму назначили послом доброй воли ООН-Женщины. Она запустила кампанию HeForShe, которая призывает мужчин выступить за гендерное равенство.

AP Photo/Dan Steinberg / Photo by Evan Agostini/Invision/AP Эмма Уотсон

Джейден Смит

В 2009 году Джейден Смит сыграл главную роль в фильме "Каратэ-пацан", где его напарником стал Джеки Чан. В 2017 году вышел дебютный альбом.