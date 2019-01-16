СМИ сообщили о сорвавшемся в Сербии покушении на Путина

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В Сербии задержали исламского радикала, подозреваемого в подготовке теракта, сообщает "Российская газета".

© AFP 2018 / JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY В Швеции прокуратура подозревает узбекистанцев в подготовке теракта

Двадцатиоднолетнего Армина Алибашича в минувшее воскресенье поймали на улице города Нови-Пазар в 260 километрах к юго-западу от Белграда, в рюкзаке при нем нашли пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей.

Специалисты предполагают, что молодой человек готовился к теракту, запланировав его на 17 января, в этот день в Белграде ожидают прибытие российского лидера Владимира Путина.

Правоохранители обыскали дом подозреваемого и нашли флаги ИГ*, пропагандистские материалы и литература этой террористической организации. На чердаке дома были обнаружены химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки.

*Террористическая организация, запрещенная в России