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Президент РФ Владимир Путин

СМИ сообщили о сорвавшемся в Сербии покушении на Путина

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Злоумышленник хотел атаковать российского лидера с винтовкой и взрывчаткой.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. В Сербии задержали исламского радикала, подозреваемого в подготовке теракта, сообщает "Российская газета".

Полиция Швеции
© AFP 2018 / JANERIK HENRIKSSON / TT NEWS AGENCY
В Швеции прокуратура подозревает узбекистанцев в подготовке теракта

Двадцатиоднолетнего Армина Алибашича в минувшее воскресенье поймали на улице города Нови-Пазар в 260 километрах к юго-западу от Белграда, в рюкзаке при нем нашли пневматическое ружье с оптическим прицелом и несколько ножей.

Специалисты предполагают, что молодой человек готовился к теракту, запланировав его на 17 января, в этот день в Белграде ожидают прибытие российского лидера Владимира Путина.

Правоохранители обыскали дом подозреваемого и нашли флаги ИГ*, пропагандистские материалы и литература этой террористической организации. На чердаке дома были обнаружены химикаты, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатки.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Теги:
Сербия, Владимир Путин, Россия



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