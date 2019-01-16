Таджикским мужчинам разрешили средства для повышения потенции

Мужчине разрешается использовать такие средства, только если он не может удовлетворить потребности жены.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В Таджикистане разрешили использование лекарственных средств, влияющих на повышение мужской потенции.

Данное разрешение было опубликовано в среду на сайте Исламского центра Таджикистана.

"К нам поступали вопросы: не противоречит ли канонам шариата использование средств, влияющих на повышение потенции? Специалисты центра изучили религиозную литературу и пришли к выводу: использование лекарственных средств разрешается только в случае необходимости", - сообщил журналистам РИА Новости специалист управления по фетвам Исламского центра Таджикистана Абдулвахид Хомидов,.

По его словам, мужчине разрешается использовать такие средства, только если он не может удовлетворить потребности жены.

"В законах шариата есть правила "Аз-зарурот тубийхул-махзурот", то есть "необходимость делает дозволенным недозволенное", то есть использование лекарственных средств разрешается в случае, если у мужчины по какой-то причине снижается потенция", - сказал Хомидов.

Он отметил, что использование таких средств в целях увлечения не разрешается.