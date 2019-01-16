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Исследование: почему полезно голодать

CC0 / pixabay
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Голодание может перепрограммировать некоторые клеточные реакции.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне заявили, что умеренное голодание влияет на метаболизм и циркадные ритмы — "внутренние часы" организма. Вследствие этого состояние здоровья улучшается, снижаются риски заболеваний, связанных со старением. Статья опубликована в журнале Cell Reports.

Циркадные ритмы регулируют большинство процессов — от метаболизма, выброса гормонов до "распорядка" активности каждой отдельной клетки.

Исследование проводилось на мышах, их не кормили в течение суток. Специалисты заметили, что подопытные животные потребляли меньше кислорода и тратили меньше энергии. Кроме того, у грызунов снизилось соотношение между выдыхаемым углекислым газом и вдыхаемым кислородом. После кормления эти эффекты пропали.

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© Flickr / Travis Isaacs
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Ученым удалось выяснить, что голодание влияет на работу ключевых для циркадных ритмов генов и белков. Так, менее активными становятся белки BMAL и REV-ERBa, определяющие суточную работу печени и скелетных мышц.

"Голодание способно перевести геном в менее "строгий" режим и подготовиться к будущему приему пищи, что, в свою очередь, помогает запустить новые ритмические циклы", — отметил профессор Паоло Сассоне-Корси.

Иначе говоря, голодание может перепрограммировать ряд клеточных реакций, что замедляет развитие связанных со старением болезней.

Теги:
голод, здоровье, Ученые



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