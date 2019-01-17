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Ксения Собчак

Ксения Собчак неожиданно посетила Киев

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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Ранее Собчак внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Бывший кандидат в президенты России, журналистка и телеведущая Ксения Собчак внезапно оказалась в Киеве. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram Stories.

"Ну привет, Киев!)))", - написала она, сопроводив сообщение видеозаписью с Европейской площади в Киеве.

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Название украинской столицы в публикации написано как "kieв". Ни в русском, ни в английском, ни в украинском языках такого слова нет.

Ранее стало известно, что Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года. Кроме того, журналистка, как отмечает сайт, в то время оправдывала "оккупацию" Крыма.

Сама Собчак заявляла, что считает полуостров украинской территорией.
В ходе прошлогоднего визита в США журналистка признала, что большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". Она также отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в обеих странах.

Теги:
Ксения Собчак, Крым, Россия, Киев, Украина



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