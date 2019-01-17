Дороже, чем iPhone: Motorola Razr V3 возвращается

По словам издания, новая версия Razr будет смартфоном со складным дисплеем, а ее стоимость может составить около 1500 долларов.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Легендарная модель телефона Motorola RAZR V3 возвращается в обновленном виде - ее перезапуск запланирован на февраль 2019 года, сообщает The Wall Street Journal.

По словам издания, новая версия Razr будет смартфоном со складным дисплеем, а ее стоимость может составить около 1500 долларов (больше, чем iPhone XS Max).

Mark Lennihan Motorola phone

Компания Lenovo, которая владеет брендом Motorola, сейчас проводит тестирование устройства и планирует выпустить около 200 000 его экземпляров.

Напомним, Motorola представила модель Razr в ноябре 2005 года. Всего было продано 130 миллионов экземпляров этого телефона.