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Телефон Motorola RAZR V3

Дороже, чем iPhone: Motorola Razr V3 возвращается

© AP Photo / BEN MARGOT
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По словам издания, новая версия Razr будет смартфоном со складным дисплеем, а ее стоимость может составить около 1500 долларов.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Легендарная модель телефона Motorola RAZR V3 возвращается в обновленном виде - ее перезапуск запланирован на февраль 2019 года, сообщает The Wall Street Journal.

По словам издания, новая версия Razr будет смартфоном со складным дисплеем, а ее стоимость может составить около 1500 долларов (больше, чем iPhone XS Max).

Motorola phone
Mark Lennihan
Motorola phone

Компания Lenovo, которая владеет брендом Motorola, сейчас проводит тестирование устройства и планирует выпустить около 200 000 его экземпляров.

Напомним, Motorola представила модель Razr в ноябре 2005 года. Всего было продано 130 миллионов экземпляров этого телефона.




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