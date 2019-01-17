Обвиняемые в убийстве фигуриста Дениса Тена получили 18 лет колонии

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы признал Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова виновными в убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена. Их приговорили к 18 годам колонии, сообщает РИА Новости.

"Признать виновным Армана Кудайбергенова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы… Признать виновным Нуралы Киясова и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы", — сказал судья Кеншилик Абдельдинов во время оглашения приговора.

Бронзовый призер Олимпиады-2014, заслуженный мастер спорта Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в Алматы. Выйдя из ресторана к припаркованному у обочины внедорожнику, он застал двух молодых людей, снимавших зеркала с его автомобиля. Тен погнался за ними и в завязавшейся потасовке получил несколько ножевых ранений в бедро. Фигурист скончался спустя два часа безуспешных попыток реанимации.

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На скамье подсудимых находились три человека. Арману Кудайбергенову вменяли в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву обвиняли в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору.

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