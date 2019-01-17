"Победа" отменила все полеты за рубеж из Санкт-Петербурга

По словам представителей компании, отмена полетов связана с систематическими задержками рейсов.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Авиакомпания "Победа" отменит все международные рейсы из петербургского Пулково с летнего расписания, сообщил журналистам представитель перевозчика.

Во вторник источник сообщил РИА Новости, что "Победа" планирует прекратить выполнение международных рейсов из Пулково с апреля 2019 года из-за задержки вылетов сотрудниками службы аэропорта.

"Отмена программы полетов связана с систематическими задержками рейсов в Пулково службами аэропорта", - отметили в "Победе".

Как рассказал собеседник агентства, 14 и 15 января международные рейсы "Победы" из Санкт-Петербурга были задержаны сотрудниками служб аэропорта, требующими в процессе подготовки к вылету провести вскрытие всех надлежащим образом заблокированных и опломбированных кухонных отсеков в салоне воздушных судов.

Позже на сайте авиакомпании были прекращены продажи билетов на международные рейсы из Пулково после 28 февраля.

"Принято решение в интересах клиентов выполнить все международные рейсы из Пулково до конца зимнего расписания. С 31 марта международная программа полетов из Санкт-Петербурга остановится, продажи на рейсы летнего расписания не открывались", - сказали в лоукостере.

В зимнем расписании с 17 марта отменяется только рейс Санкт-Петербург - Лондон, на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов и отмена полетов не отразится на пассажирах.