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Открытие автомобильной части Крымского моста

Министр транспорта России: поезда в Крым могут пустить раньше срока

REUTERS / Pavel Rebrov
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Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста пока запланирован на декабрь 2019 года.

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что поезда по Крымскому мосту на полуостров могут пустить раньше запланированного срока.

© Ruptly .
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"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно. Если условия будут позволять – мы несомненно попробуем это (запустить движение. - Ред.) сделать", - цитирует Дитриха РИА Новости.

Строители уложили 11 из 38 километров рельсошпальной решетки по мосту через Керченский пролив, сообщил в пятницу инфоцентр "Крымский мост".

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Суммарно на восьми участках моста под железную дорогу погружено почти три тысячи свай, все свайные работы завершены. Синхронно со строительством железнодорожной части моста идет прокладка подходов к нему на крымском и таманском берегах — это 18-километровый участок в Крыму и 40-километровый на Тамани, отметили в инфоцентре.

Крымский кот
© Instagram / cat_the_most
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Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Теги:
Крым, Россия



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