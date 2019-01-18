"Кровавая Луна": как пройдет затмение 21 января

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Рано утром 21 января Луна подойдет близко к нашей планете и окрасится в красный цвет. Это явление можно будет наблюдать почти на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
"С 06:34 до 09:51 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России. Уникальным его делает тот факт, что Луна в этот момент будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%", — говорится в сообщении.
В предутренние часы "Кровавую Луну" смогут увидеть жители европейской части России. При этом чем западнее, тем лучше будут условия наблюдения. Так, за затмением от начала до конца смогут наблюдать в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, а также в Карелии и Мурманской области. Кроме того, свидетелями полного затмения станут жители центральных и северных районов страны.
"Условия наблюдения будут затрудняться светлеющим небом, на котором затмившаяся Луна будет едва заметна. Начальные частные фазы будут видны во всей Европейской части России и на северо-западе Сибири. Конец затмения можно увидеть на восходе Луны уже вечером 21 января 2019 года на крайнем северо-востоке России", — отметили в пресс-службе.
Жителям столицы России в случае благоприятной погоды Суперлуна будет видна с 06:30 до 08:52 по московскому времени. При этом следующее затмение будет частным и произойдет 16 июля.
Завораживающее явление природы будет видно невооруженным глазом, причем можно заметить изменения цвета Луны: она может стать либо темной, либо приобрести красный или темно-красный оттенок. Хорошо разглядеть естественный спутник Земли можно в бинокль или телескоп. Кроме того, кровавую Луну можно сфотографировать "как короткофокусными объективами, так длиннофокусными объективами или даже через телескоп".