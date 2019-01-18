"Кровавая Луна": как пройдет затмение 21 января

Первое полное затмение Луны в этом году земляне смогут наблюдать 21 января. Следующее Суперлуние ожидается в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Рано утром 21 января Луна подойдет близко к нашей планете и окрасится в красный цвет. Это явление можно будет наблюдать почти на всей территории России, сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"С 06:34 до 09:51 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России. Уникальным его делает тот факт, что Луна в этот момент будет проходить по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на 8%", — говорится в сообщении.

В предутренние часы "Кровавую Луну" смогут увидеть жители европейской части России. При этом чем западнее, тем лучше будут условия наблюдения. Так, за затмением от начала до конца смогут наблюдать в Калининградской области, вблизи Санкт-Петербурга, а также в Карелии и Мурманской области. Кроме того, свидетелями полного затмения станут жители центральных и северных районов страны.

© Московский планетарий Карта видимости полного затмения Луны 21 января 2019г.

"Условия наблюдения будут затрудняться светлеющим небом, на котором затмившаяся Луна будет едва заметна. Начальные частные фазы будут видны во всей Европейской части России и на северо-западе Сибири. Конец затмения можно увидеть на восходе Луны уже вечером 21 января 2019 года на крайнем северо-востоке России", — отметили в пресс-службе.

Жителям столицы России в случае благоприятной погоды Суперлуна будет видна с 06:30 до 08:52 по московскому времени. При этом следующее затмение будет частным и произойдет 16 июля.

© Sputnik / Саид Царнаев Полное лунное затмение

Завораживающее явление природы будет видно невооруженным глазом, причем можно заметить изменения цвета Луны: она может стать либо темной, либо приобрести красный или темно-красный оттенок. Хорошо разглядеть естественный спутник Земли можно в бинокль или телескоп. Кроме того, кровавую Луну можно сфотографировать "как короткофокусными объективами, так длиннофокусными объективами или даже через телескоп".