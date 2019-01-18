"Пока не поздно": Россия призвала США "образумиться"

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали обновленную стратегию США в сфере противоракетной обороны и отметили, что документ носит "откровенно конфронтационный характер". В ведомстве считают, что Вашингтон стремится обеспечить себе "безраздельное военное первенство в мире".

"Особую тревогу вызывают положения, касающиеся планов развития космического сегмента ПРО США. Наряду с совершенствованием размещаемых на орбите датчиков "Обзор" фактически дает "зеленый свет" перспективе размещения в космосе ударных средств ПРО, предназначенных для поражения различных видов ракет на разгонной стадии полета", — говорится в комментарии МИД РФ.

Отмечается, что реализация этих замыслов приведет к началу гонки вооружений в космическом пространстве, что будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности.

"Хотели бы призвать Администрацию США образумиться и все-таки отказаться от столь безответственных попыток перезапустить на новом более высоком технологическом уровне приснопамятную рейгановскую программу "звездных войн", — отметили в Департаменте информации и печати.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что необходимо безотлагательно возобновить диалог между Россией и США по вопросам, касающимся контроля над вооружениями и укрепления международной безопасности и стабильности, и найти пути решения проблем, "пока не поздно".

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