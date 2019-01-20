Мощный взрыв трубопровода в Мексике унес жизни 76 человек – видео ЧП

Момент мощного взрыва в Мексике, где погибли свыше 75 человек, попал на видео. На кадрах видно, как выжившие с криками разбегаются после смертоносного инцидента, пытаясь потушить горящую на них одежду.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76. Об этом в своем Twitter написал губернатор штата Омар Файяд.

Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу, 18 января, на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо.

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Как сообщалось, в момент происшествия там собрались не менее 350 местных жителей, чтобы собрать топливо в бидоны и канистры.

Момент страшного происшествия попал на видео. На кадрах видно, как люди с криками разбегаются, пытаясь потушить горящую на них одежду.