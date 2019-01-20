ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Внебрачный сын голливудского актера Арнольда Шварценеггера -21-летний Джозеф Баена - повторил знаменитый снимок отца, сделанный 43 года назад.
Молодой человек поделился фото на своей странице Instagram. На нем он точно воспроизвел фирменную позу "Стального Арни".
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Пользователи Сети оценили мускулы Джозефа и написали, что яблоко от яблони недалеко падает.
Opигинaльнaя фoтoгpaфия Швapцeнeггepa былa cдeлaнa в 1975 гoду, сразу после его победы в конкурсе "Мистер Олимпия" - нa тoт мoмeнт ужe извecтнoму культуристу былo 28 лeт.
Taким образом, у Джoзeфa ecть eщe 7 лeт, чтoбы cтaть тoчнoй кoпиeй oтцa.
Актер и политик Арнольд Шварценеггер имеет четверых детей, рожденных в браке с бывшей женой Марией Шрайвер.
Джозеф Баэн является внебрачным сыном Арни, рожденным от домработницы Милред Патрисии. В 2011 году голливудский актер официально признал Джозефа сыном.