От самой толстой кошки Британии в четвертый раз отказались

Приют ищет для кошки по имени Митци дом, в котором не было бы других животных и детей, поскольку кошка не ладит с ними.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Приют для животных в Плимуте (город в Англии) вновь ищет хозяина для одной из самых толстых кошек Британии, поскольку от питомца отказался уже четвертый хозяин, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

По информации издания, приют ищет для кошки по имени Митци дом, в котором не было бы других животных и детей, поскольку кошка не ладит с ними. Как пишет издание, ранее Митци весила порядка 7 килограммов, однако после того, как ее посадили на строгую диету, ее вес стал составлять 5 килограммов.

"Она немного устает от этого всего (постоянной смены хозяев - ред.). Она словно говорит: отлично, я снова здесь (в приюте - ред.), и я думаю, что это действует на ее моральное состояние, поскольку здесь она не может почувствовать себя дома", - рассказала изданию сотрудница приюта.

Как пишет газета, сотрудница приюта призналась, что Митци является немного "сварливой девочкой", однако выразила надежду, что ситуация может измениться в случае, если кошка сбросит вес и станет более подвижной.

"Мы полностью понимаем, что обстоятельства меняются, и мы благодарны (всем бывшим хозяевам Митци - ред.) за попытки (приютить животное - ред.)", - сообщила сотрудница приюта, по словам которой в самом приюте Митци очень любят.