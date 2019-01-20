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Эксперты снимают отпечатки пальцев с улик обнаруженных в наркопритоне

В Санкт-Петербурге арестовали таджика-наркоторговца

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
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Ранее мужчина занимался незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в Душанбе.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. В Санкт-Петербурге полиция задержала мигранта-наркоторговца из Таджикистана, сообщают "Невские новости".

Подозреваемый был пойман поздно вечером 19 января в Адмиралтейском проспекте.

Отмечается, что 38-летний мигрант проживал на территории России без регистрации. Проверка личности таджикистанца по базе показала, что он находится в розыске.

Ранее мужчина занимался незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ в Душанбе. В настоящее время мигрант-наркоторговец находится в 1-м отделе полиции.

Российские правоохранители уже уведомили коллег из Душанбе о поимке преступника.




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