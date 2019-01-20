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Пожар в Куршевеле: 25 пострадавших и несколько погибших

Пожар в Куршевеле: 25 пострадавших и несколько погибших

© AFP 2018 /
В мире
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ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Число пострадавших в результате пожара, произошедшего в ночь на воскресенье на французском горнолыжном курорте Куршевель, возросло до 25, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двух погибших и 22 пострадавших.

"Четыре человека с серьезными ранениями были госпитализированы при помощи авиационных средств. Их состояние не критическое. Еще 21 человек были легко ранены или (почувствовали - ред.) недомогание, они были приняты на попечение аварийно-спасательных служб", - говорится в заявлении префектуры департамента Савойя, опубликованном в Twitter.

Пожар начался около 04.30 местного времени (06.30 мск) на последнем этаже дома, где проживали сезонные работники, на борьбу с ним было направлено 70 пожарных. Возгорание потушено.




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