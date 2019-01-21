Глубокий вырез: в Таджикистане удалят из фильмов пикантные сцены

Власти Таджикистана решили бороться с откровенными сценами в фильмах. Так, решено не допускать к показу на государственных каналах ленты с постельными сценами и прочей "пропагандой чужой культуры".

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Таджикистане из кинолент начнут вырезать "непристойные" сцены.

Как сообщает Таджикское телеграфное агентство, соответствующий пункт о защите нравственности в кинокартинах внесен в одобренный правительством Таджикистана новый Устав "Таджикфильма".

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Отныне киностудия "Таджикфильм" будет строго следить за тем, чтобы из отечественных и зарубежных фильмов были извлечены все откровенные сцены. То есть к показу не допустят провокационные физические прикосновения, а тем более постельные сцены.

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По словам заместителя председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана Махмадшарифа Бобозоды, запрет на демонстрацию откровенных сцен в фильмах, которые транслируют по гостелеканалам, связан с предотвращением пропаганды чужой культуры и уважением национальных традиций.

Ранее в Узбекистане подготовили список кинофильмов, не рекомендованных к просмотру.

Всего в перечень вошли 225 картин производства разных стран.

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Инспекция по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при Мининфокоме республики обязала операторов и провайдеров телекоммуникационных систем удалить со своих внутренних ресурсов не рекомендованную к показу продукцию.