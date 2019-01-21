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В мире

Новогодние каникулы в России могут урезать

В мире
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Российские работодатели могут получить возможность самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В России может появиться закон, в соответствии с которым длительность новогодних каникул смогут определять работодатели.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Снег в Самарканде
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / Registan, Samarkand
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По его словам, работодателям могут предоставить право самостоятельно принимать решение о длительности новогодних каникул, однако для этого им нужно будет посоветоваться с трудовыми коллективами.

Однако сенатор заметил, что главное в этом случае будет организовать бесперебойную работу предприятий, чтобы не случилось так, что сотрудник, вышедший на работу, не смог включить тумблер, так как напряжение на линию подать некому, поскольку  электрик еще празднует.

В вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика, резюмировал Рязанский.

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Отметим, в Узбекистане новогодние праздники в этом году растянулись на пять дней. Получилось, что у жителей Узбекистана самые протяженные новогодние каникулы из всех стран Центральной Азии. Но такая картина в республике была не всегда. Ранее узбекистанцам давали отдохнуть два дня, а официальные праздничные мероприятия в новогоднюю ночь были под запретом.




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