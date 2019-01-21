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Самая пожилая россиянка Нану Шаова умерла в Кабардино-Балкарии

Самая пожилая россиянка Нану Шаова умерла в Кабардино-Балкарии

© Официальная страница Баксанского района в Instagram
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Нану Шаова скончалась на 128-м году жизни. В апреле прошлого года ее сын рассказывал, что у женщины восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Умерла Нану Шаова — самая пожилая россиянка. Об этом сообщается на странице администрации Баксанского района Кабардино-Балкарии в Instagram.

"На 128-м году ушла из жизни долгожительница из села Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, рекордсменка "Книги рекордов России" Шаова Нану Цуковна, — говорится в публикации. — Руководство Баксанского муниципального района выражает свои искренние соболезнования родным и близким".

Летом 2017 года Нану Шаова была внесена в "Книгу рекордов России" как самый пожилой человек страны. Соответствующий сертификат долгожительнице вручил главный редактор издания Станислав Коненко. Он отметил, что это является и мировым рекордом.

В интервью РИА Новости в апреле прошлого года сын долгожительницы Хусейн Шаов рассказывал, что у нее восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков — всего 67 человек.

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