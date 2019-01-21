Мать убитого фигуриста Дениса Тена хочет обжаловать приговор суда

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб в июле прошлого года в Алматы во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Мать казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена намерена подать апелляцию и обжаловать приговор суда по делу о его убийстве, сообщил в понедельник адвокат семьи Нурлан Устемиров.

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На скамье подсудимых находились три человека. Арману Кудайбергенову вменяли в вину совершение кражи, разбоя и убийства, Нуралы Киясову — разбой и убийство, Жанар Толыбаеву обвиняли в недонесении о преступлении и краже по предварительному сговору. Кудайбергенов и Киясов были признаны виновными в убийстве фигуриста и приговорены к 18 годам лишения свободы каждый. Толыбаева, находящаяся на седьмом месяце беременности, была оправдана по статье "кража", но осуждена по статье "недонесение о преступлении" и получила четыре года лишения свободы.

"Сегодня мы должны встретиться с Оксаной Алексеевной (мать убитого фигуриста - ред.) и обсудить апелляцию. Предварительное согласие (на подачу апелляции - ред.) она дала. Нам сейчас нужно получить приговор суда", - приводит сайт Тengrinews.kz слова юриста.

По словам адвоката, ранее он подавал два ходатайства.

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"Первое, я считаю, что Толыбаева руководила всеми действиями этой группы и ее тоже нужно привлечь по статье 99 УК РК ("убийство"). Второе, в отдельное производство нужно вывести дело по отношению к подстрекателям, организаторам, пособникам, которые помогли организовать данное преступление. Я согласен с Оксаной Алексеевной, что момент снятия зеркал (с автомобиля Дениса Тена - ред.) был инсценировкой", - добавил Устемиров.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб в июле прошлого года в Алматы. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля.