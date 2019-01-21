Трамп и Траволта номинированы на антипремию

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Джон Траволта, Брюс Уиллис, Уилл Феррелл, голос Джонни Деппа и президент США Дональд Трамп в роли самого себя номинированы на антипремию "Золотая малина", сообщили организаторы в понедельник РИА Новости.

Президент США представлен в категории "Худший актер года" за документальную картину "Смерть нации", в числе его конкурентов – актер Джонни Депп, получивший номинации на позорную премию за озвучание в фильме "Шерлок Гномс".

Организаторы "Золотой малины" традиционно представили номинантов в шуточном видеоролике. На этот раз его темой стали "бедствия" минувшего года, в числе которых, согласно видеоряду – прошедший в Хельсинки саммит лидеров России и США. В завершении ролика, подпись под изображением беседы лидеров двух государств гласит, что президент РФ заверил своего американского коллегу в "восторженной поддержке россиянами".

В категории "Худшая актриса" в этом году представлены Дженнифер Гарнер, Мелисса Маккарти, Эмбер Хёрд, Аманда Сейфрид и британская актриса Хелен Миррен.

За звание "Худшей картины" поборются "Холмс & Ватсон", "Кодекс Готти", "Винчестер. Дом, который построили призраки", "Робин Гуд: Начало" и "Игрушки для взрослых".

Победители будут объявлены 23 февраля накануне вручения награды киноакадемии США "Оскар". Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году американским публицистом Джоном Уилсоном (John Wilson) как пародия на ежегодный голливудский наградной сезон и с 1982 года вручается ежегодно. Название премии происходит от одного из значений английского слова raspberry. Основным значением этого слова является "малина", однако на сленге raspberry - это знак презрения. -0-