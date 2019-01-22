Мужчина чудом спас упавшего с эскалатора малыша – видео заставит вздрогнуть

Шокирующие кадры запечатлела одна из камер видеонаблюдения в городе Кси в Китае, когда ребенок упал с эскалатора в магазине.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Страшная трагедия чуть было не произошла в одном из городов Китая, передает

"Россия-24".

В объектив видеокамер попал момент, когда девятимесячный малыш срывается с эскалатора.

Пока его мама выбирала товар в одном из павильонов торгового центра, малыш на ходунках решил исследовать территорию. Выйдя из магазина, он устремился прямо к эскалатору, который двигался наверх. Мгновение – и он уже кубарем летит вниз.

На помощь ребенку пришел мужчина, на счастье оказавшийся рядом. Он поймал его вместе с ходунками и передал матери, которая к этому моменту сообразила, что ребенка нет рядом.

Трудно поверить, но серьезных травм малыш не получил, а отделался лишь легкими ушибами и испугом.