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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото

Глава Таджикистана выгнал с заседания руководителей крупных компаний

© Пресс-служба президента Республики Таджикистан
В мире
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Эмомали Рахмон жестко раскритиковал топ-менеджеров за их работу. Однако указа об отстранении их от должности пока не поступало.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон жестко раскритиковал руководителя авиакомпании "Таджик Эйр" и главу "Амонатбанка".

Как сообщает Таджикское телеграфное агентство, это произошло в ходе итогового заседания правительства страны 21 января.

Рахмон заслушал отчеты главы Государственного сберегательного банка "Амонатбанк" Рухулло Хакимзоды и руководителя национального авиаперевозчика "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимова, подверг их работу критике и попросил немедленно покинуть зал заседаний.

Пресс-служба главы государства не стала обращать особого внимания на критику со стороны Рахмона, указав лишь, что на заседании были заслушаны отчеты менеджеров.

Указа о снятии с должностей указанных руководителей пока не поступало.

Теги:
Эмомали Рахмон, Таджикистан



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