Глава Таджикистана выгнал с заседания руководителей крупных компаний

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон жестко раскритиковал руководителя авиакомпании "Таджик Эйр" и главу "Амонатбанка".
Как сообщает Таджикское телеграфное агентство, это произошло в ходе итогового заседания правительства страны 21 января.
Рахмон заслушал отчеты главы Государственного сберегательного банка "Амонатбанк" Рухулло Хакимзоды и руководителя национального авиаперевозчика "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимова, подверг их работу критике и попросил немедленно покинуть зал заседаний.
Пресс-служба главы государства не стала обращать особого внимания на критику со стороны Рахмона, указав лишь, что на заседании были заслушаны отчеты менеджеров.
Указа о снятии с должностей указанных руководителей пока не поступало.