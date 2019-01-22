СК РФ возбудил дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Следственный комитет России возбудил дело в отношении Андрея Просняка — начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины. Как считают сотрудники СК РФ, Просняк причастен к противоправному уголовному преследованию главного редактора информационного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в Международное информационное агентство "Россия сегодня". По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины".
В ведомстве заявили, что уголовное преследование осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию.
Отмечается, что уголовные дела о совершении Андреем Просняком и сотрудниками Генпрокуратуры Украины названных преступлений соединены в одно производство.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.