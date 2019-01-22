СК РФ возбудил дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

В Следственном комитете России заявили, что уголовное дело против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве нарушает свободу слова, гарантированную Всеобщей декларацией прав человека.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Следственный комитет России возбудил дело в отношении Андрея Просняка — начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины. Как считают сотрудники СК РФ, Просняк причастен к противоправному уголовному преследованию главного редактора информационного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

© Sputnik / На Украине завершили расследование дела журналиста Вышинского

"Он (Просняк. — Прим. ред.) уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в Международное информационное агентство "Россия сегодня". По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины".

В ведомстве заявили, что уголовное преследование осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию.

Из личного архива Йоффе: арест Вышинского носит не правовой, а политический характер

"По данному факту СК России в отношении Андрея Просняка возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности)", — говорится в публикации.

Отмечается, что уголовные дела о совершении Андреем Просняком и сотрудниками Генпрокуратуры Украины названных преступлений соединены в одно производство.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Вышинский: я чувствую поддержку своих коллег >>>