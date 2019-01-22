В Таджикистане взорвался нефтеперерабатывающий завод – причина установлена

По данным Министерства внутренних дел республики, пожар, а затем взрыв произошли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. На нефтеперерабатывающем заводе в городе Гулистон Согдийской области Таджикистана во вторник, 22 января, прогремел взрыв.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел в разгар рабочего дня.

Указывается, что сначала произошел пожар, а затем прогремел взрыв.

В результате погиб 26-летний сотрудник завода. Еще двое рабочих получили ранения и были доставлены в районную больницу. Состояние их здоровья стабильное.

По данным ведомства, ЧП произошло из-за несоблюдения техники безопасности.