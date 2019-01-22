Ученые разработали мобильную игру, которая улучшает работу мозга

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники Института поведенческих и клинических нейронаук Кембриджского университета создали мобильную игру Decoder, которая помогает повысить концентрацию. Об этом сообщается на портале Eurekalert.

В тестировании сервиса приняли участие 75 добровольцев, их разделили на три группы. Члены первой в течение месяца играли в Decoder, второй — пользовались другим приложением, требующим постоянной концентрации внимания, а третья группа не играла ни во что. На втором этапе "подопытные" выполняли задания — распознавали и запоминали определенные комбинации цифр.

Пользователи Decoder успешнее справились с заданием по сравнению с другими участниками. Кроме того, они показали высокие результаты по итогам нейрофизиологического теста на способность переключать внимание с одного предмета на другой.