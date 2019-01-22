20:57 22 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.33
  • EUR9518.45
  • USD8378.18
Поиск
Мобильный телефон

Ученые разработали мобильную игру, которая улучшает работу мозга

© Sputnik / Константин Родиков
В мире
Получить короткую ссылку
21 0 0

Приложение получило патент Cambridge Enterprise — университетской организации, помогающей разработкам выходить на рынки.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Сотрудники Института поведенческих и клинических нейронаук Кембриджского университета создали мобильную игру Decoder, которая помогает повысить концентрацию. Об этом сообщается на портале Eurekalert

В тестировании сервиса приняли участие 75 добровольцев, их разделили на три группы. Члены первой в течение месяца играли в Decoder, второй — пользовались другим приложением, требующим постоянной концентрации внимания, а третья группа не играла ни во что. На втором этапе "подопытные" выполняли задания — распознавали и запоминали определенные комбинации цифр. 

Пользователи Decoder успешнее справились с заданием по сравнению с другими участниками. Кроме того, они показали высокие результаты по итогам нейрофизиологического теста на способность переключать внимание с одного предмета на другой.

Теги:
мобильное приложение, Ученые, мозг



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мусульманские женщины в объективе фотографа
Мусульманские женщины в объективе фотографа
Видео танца директора школы в Китае покорило пользователей
Внимание к каждому: система школьного образования в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054