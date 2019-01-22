"Кардифф Сити" отменил тренировки после исчезновения самолета с новичком клуба

Самолет, в котором находился новичок клуба Эмилиано Сала, на днях перешедший в "Кардифф Сити" из "Нанта", пропал с радаров в районе Нормандских островов и до сих пор не найден.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Руководство клуба "Кардифф Сити" отменило все тренировки команды после известий о том, что пропал самолет, на котором должен был прилететь аргентинский новичок клуба Эмилиано Сала, сообщается на официальном сайте команды.

Ранее стало известно, что легкий самолет Piper Malibu с двумя людьми на борту, направлявшийся из Нанта (Франция) в Кардифф, пропал с радаров в районе Нормандских островов. Власти Франции подтвердили, что одним из пассажиров самолета был 28-летний футболист Эмилиано Сала, который в конце прошлой недели перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта". Следов пропавшего самолета пока найти не удалось, поиски продолжаются.

"Мы все были сильно потрясены, когда услышали новость, что самолет пропал. Мы ожидали, что Эмилиано приедет в Кардифф в понедельник вечером, а сегодня он должен был провести первый день в нашей команде. Сегодня утром мы в первую очередь приняли решение отменить все тренировки, так как все мысли команды, персонала и всего клуба с Эмилиано и пилотом", – заявил исполнительный директор "Кардиффа" Кен Чу.

В Аргентине, откуда родом пропавший футболист, новость об исчезновении самолета стала темой номер один в СМИ и соцсетях.

Хотя футболист выступал с 14 лет за французские клубы, но родился он в Аргентине, успел поиграть за местный клуб San Martín de Progreso, а поэтому жители этой латиноамериканской страны считают его "своим".

Многие новостные каналы аргентины в прямом эфире освещают поиски самолета Piper Malibu, вспоминают лучшие матчи "аргентинского" футболиста, разговаривают с его друзьями и родственниками, публикуют его посты и фото из соцсетей.

Родители 28-летнего футболиста, до которых смогли дозвониться журналисты C5N, смогли сообщить, что знают лишь о пропаже самолета и то, что он принадлежал главе "Кардифф Сити", семьи у Салы во Франции не было.