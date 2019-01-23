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Экипаж рейса Сургут — Москва рассказал о пытавшемся угнать самолет дебошире

© Sputnik / Артур Борисов
В мире
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Пассажир требовал изменить курс в направлении Афганистана, угрожая применить оружие.

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Экипаж рейса Сургут — Москва сообщил, что пассажир, которого задержали после попытки угона воздушного судна, не был пьян. Об этом передает телеканал "360".

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По словам старшей бортпроводницы Евы Крайчек, речь мужчины была связная, от дебошира не пахло алкоголем.

Она уточнила, что через 30 минут после начала полета пассажир обратился с требованием изменить курс в направлении Афганистана.

По словам Крайчек, дебошир утверждал, что у него есть при себе оружие, и грозился его применить. Экипажу удалось уговорить мужчину на дозаправку в Ханты-Мансийске.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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Теги:
самолет, Москва, Сургут, Россия



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