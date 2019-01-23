Экипаж рейса Сургут — Москва рассказал о пытавшемся угнать самолет дебошире

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Экипаж рейса Сургут — Москва сообщил, что пассажир, которого задержали после попытки угона воздушного судна, не был пьян. Об этом передает телеканал "360".
По словам старшей бортпроводницы Евы Крайчек, речь мужчины была связная, от дебошира не пахло алкоголем.
Она уточнила, что через 30 минут после начала полета пассажир обратился с требованием изменить курс в направлении Афганистана.
По словам Крайчек, дебошир утверждал, что у него есть при себе оружие, и грозился его применить. Экипажу удалось уговорить мужчину на дозаправку в Ханты-Мансийске.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.