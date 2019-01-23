"Самолет сейчас развалится на куски": пропавший футболист Сала боялся лететь

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. Аргентинский футболист клуба "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, находившийся на борту пропавшего над Ла-Маншем самолета, опасался лететь и предполагал, что с самолетом может случиться что-то плохое, сообщает аргентинское издание Clarin.

В распоряжение издания попала аудиозапись, которую Сала отправил группе друзей в WhatsApp перед вылетом из французского Нанта в Кардифф в Уэльсе.

В начале аудиозаписи Сала поприветствовал своих друзей и сказал о большом количестве дел, которые ему предстояло сделать в Нанте. Отмечается, что голос футболиста кажется уставшим.

"Я в самолете, который, кажется, сейчас развалится на куски, и я еду в Кардифф... Если через полтора часа обо мне не будет новостей, я не знаю, отправят ли они кого-то, чтобы меня искать, потому что они не найдут меня, но... вы знаете. Папа! Как мне страшно", - приводит издание слова Салы.

Отец футболиста Орасио Сала подтвердил подлинность аудиозаписи.

Операция по поиску пропавшего самолета возобновлена, заявила полиция острова Гернси.

"Мы возобновили поиск. Два самолета вылетают и будут заниматься поиском в намеченном районе, где, как мы полагаем, основываясь на данных о течении и погоды с момента исчезновения (самолета), вероятность нахождения (фрагментов воздушного судна) наиболее высока", - говорится в заявлении полиции.

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Во вторник вечером операция по поиску пропавшего самолета, в ходе которой были задействованы воздушные и морские средства Великобритании, Франции и островов в проливе Ла-Манш, была приостановлена. В ходе поисков спасатели обнаружили плавающие в воде предметы, однако их принадлежность к пропавшему самолету точно не установлена.

О пропаже легкого самолета с двумя людьми на борту, направлявшегося из Нанта в Кардифф, стало известно 22 января. Самолет пропал с радаров в районе Нормандских островов. Как сообщают французские СМИ, власти Франции подтвердили, что одним из пассажиров самолета был 28-летний Сала, который в конце прошлой недели перешел из "Нанта" в "Кардифф Сити".