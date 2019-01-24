Более 40 соцобъектов эвакуировали в Хабаровске из-за "минирования"

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы в четверг из-за сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах, сообщил РИА Новости представитель городской мэрии.

"По нашей информации, 46 объектов эвакуировали - школы, больницы, крупные торговые центры, в частности "Южный парк", мэрию тоже", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости сотрудники поликлиники №8 в Хабаровске, сообщение о минировании здания им поступило утром в четверг. "В 11.15 (4.15 мск) поступило сообщение о том, что здание поликлиники заминировано. Началась срочная эвакуация посетителей больницы и персонала", - рассказал собеседник агентства.

Родители 6-й гимназии в Хабаровске рассказали, что сообщение о якобы заложенной бомбе поступило в 11.00 (4.00 мск).