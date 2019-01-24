Спасатели возобновляют поиски пропавших в Керченском проливе моряков

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник: 10 моряков числятся пропавшими без вести.

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Спасатели возобновят операцию по поиску пропавших без вести моряков с горящих танкеров в Черном море с наступлением светлого времени суток, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.

"Поисковая операция будет продолжена, как только наступит светлое время суток. Примерно к 9 часам утра возобновим поисковую операцию. Вертолет должен подойти, заказанный вчера. Пока поиски продолжаем", - сказали в пресс-службе.

При этом источник в экстренных службах полуострова в комментарии РИА Новости не исключил, что тела членов экипажа могут находиться на горящих судах.