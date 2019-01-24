Жители Киева греются кирпичами из-за дорогих услуг ЖКХ

С 1 января отопление на Украине подорожало почти на четверть из-за роста цены на газ.

ТАШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. После повышения тарифов на отопление многие жители Украины не в силах оплачивать коммунальные услуги, при этом даже в относительно благополучном Киеве бедным семьям приходится греться при помощи кирпичей. Об этом на пресс-конференции сообщил директор украинского аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, запись выступления опубликована на YouTube-канале GolosTV UA.

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Сергиенко уточнил, в ноябре за услуги ЖКХ не заплатило свыше половины жителей страны. По его словам, не является исключением даже Киев, где уровень платежей даже чуть ниже, чем по остальной стране. При этом, учитывая, что украинская столица является относительно богатым городом, даже ее жители не выдерживают новых тарифов, добавил эксперт.

"Рано или поздно люди просто перестанут платить, предприятия обанкротятся и тогда - коллапс. У кого деньги есть – будут устанавливать колонки, газовые или электрические, у кого нет – будет при помощи газовой плиты (обогреваться. – Ред.). Я сам видел, как бедные люди обогреваются: на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют, практически, кухню и ближайшую комнату", – рассказал Сергиенко, отметив, что подобный случай он наблюдал лично в Киеве.

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Тариф на отопление на Украине с 1 января повысился в среднем на 17,1% из-за роста цены на газ, пишет РИА Новости. В некоторых регионах страны теплоснабжение подорожает на четверть.

Ранее кабмин Украины решил повысить цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.