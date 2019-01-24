В Казахстане запустили крупнейшую в ЦА солнечную электростанцию

Более 300 вольтаических панелей, размещенных на площади в 164 гектара, будут преобразовывать энергию солнца в электрическую. Реализация проекта обошлась в 137 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В казахстанском городе Сарань запустили самую крупную в Центральной Азии солнечную электростанцию, сообщается на сайте администрации Карагандинской области.

"Запускаемая сегодня солнечная электростанция - на 100 мегаватт. Чтобы вы представляли мощь, этой энергии хватит на десять городов, таких, как Сарань. Добавлю, что в нашей области идет строительство еще двух таких же солнечных электростанций общей мощностью на 90 мегаватт", — сказал аким области Ерлан Кошанов.

По данным администрации, панели без металлической окантовки, установленные в Сарани, даже в самую пасмурную погоду смогут вырабатывать около 10-15 мегаватт. Срок их эксплуатации — 40 лет.

Инвестором проекта выступила группа европейских компаний, в него вложено 137 миллионов долларов.