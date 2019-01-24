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Экс президент Украины Виктор Янукович

Экс-президента Украины признали виновным в госизмене

© Sputnik / Андрей Мосиенко
В мире
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После государственного переворота в 2014 году власти Украины завели в отношении Виктора Януковича несколько уголовных дел.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным по делу о государственной измене, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения, считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами", — заявил судья.

Сегодня суд начал зачитывать приговор. При этом он будет заочным, поскольку Янукович с 2014 года находится за пределами страны.

Рассмотрение дела о госизмене началось в конце июня 2017 года. Это одно из нескольких дел, возбужденных украинскими властями в отношении бывшего президента после государственного переворота в 2014 году.

Прокуратура собиралась потребовать для Януковича пожизненного заключения, но позднее обвинение попросило приговорить его к 15 годам лишения свободы. Сам экс-президент категорически отрицает вину.

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Теги:
Государственная измена, Украина



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