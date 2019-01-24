Без "Оскара": режиссер "Богемской рапсодии" обвинен в изнасиловании

Известно, что изнасилование произошло на одной из вечеринок в особняке режиссера в Беверли-Хиллс в конце 90-х.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Режиссер картины "Богемская рапсодия" Брайн Сингер, номинированный на "Оскар-2019", обвиняется в изнасиловании четырех несовершеннолетних юношей, сообщает The Atlantic.

Издание опубликовало признания мужчин, которые утверждают, что известный режиссер принуждал их к близости, когда им еще не было 21 года. Самому младшему было 13 лет.

Известно, что это произошло на одной из вечеринок в особняке режиссера в Беверли-Хиллс в конце 90-х.

Напомним, что громкие обвинения прозвучали в прессе после объявления номинантов премии "Оскар-2019". Фильм "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) претендует на несколько наград.