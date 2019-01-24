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Без Оскара: режиссер Богемской рапсодии обвинен в изнасиловании

Без "Оскара": режиссер "Богемской рапсодии" обвинен в изнасиловании

© AP Photo / Matt Sayles
В мире
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Известно, что изнасилование произошло на одной из вечеринок в особняке режиссера в Беверли-Хиллс в конце 90-х.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Режиссер картины "Богемская рапсодия" Брайн Сингер, номинированный на "Оскар-2019", обвиняется в изнасиловании четырех несовершеннолетних юношей, сообщает The Atlantic.

Издание опубликовало признания мужчин, которые утверждают, что известный режиссер принуждал их к близости, когда им еще не было 21 года. Самому младшему было 13 лет. 

Известно, что это произошло на одной из вечеринок в особняке режиссера в Беверли-Хиллс в конце 90-х. 

Напомним, что громкие обвинения прозвучали в прессе после объявления номинантов премии "Оскар-2019". Фильм "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) претендует на несколько наград.




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