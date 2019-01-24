В России открылось новое генконсульство Кыргызстана

Диппредставительство будет обслуживать ряд областей, которые ранее находились в введении генконсульства в Екатеринбурге.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В России открылось еще одно консульство Кыргызстана, расположенное в Новосибирске, сообщает пресс-служба президента Сооронбая Жээнбекова.

В консульский округ войдут Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Таким образом, эти территории исключены из консульского округа Генконсульства Кыргызстана в Екатеринбурге. Также в Новосибирске закрыто вице-консульство, которое было филиалом представительства в Екатеринбурге.

Генконсульство создано в целях развития связей с российскими регионами, расширения сотрудничества и оказания необходимых услуг кыргызстанцам.

Напомним, в Новосибирске также действует генконсульство Узбекистана, приоритетная задача которого - обеспечить защиту прав и интересов граждан Узбекистана, постоянно или временно проживающих в России.