В подмосковном гипермаркете нашли трещину длиной в десятки метров

На момент ЧП в здании гипермаркета находился только персонал, его оперативно эвакуировали.

ТАШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. В полу гипермаркета "Глобус" в подмосковном Щелково образовалась трещина длиной около 60 метров, персонал эвакуирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС РФ.

Трещина появилась в перекрытии между парковкой, расположенной на уровне первого этажа, и торговым залом на втором этаже. Как свидетельствуют фотографии с места, она идет через весь торговый зал.

"Трещина длиной 60 метров образовалась в полу гипермаркета ночью, ее ширина - от 0,5 до 1 сантиметра", - сказал собеседник агентства.

На момент ЧП в здании находился только персонал, он эвакуирован.

Гипермаркет был построен в 2006 году.