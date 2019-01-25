В Туркменистане начали строить первый в стране автобан

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. В Туркменистане состоялась торжественная церемония начала строительства автобана Ашхабад - Туркменабат, который, как ожидается, откроет большие перспективы в области транспортного взаимодействия с Узбекистаном, сообщает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Согласно постановлению президента Гурбангулы Бердымухамедова, принятому 11 января, проектирование и строительство автобана поручено акционерному обществу закрытого типа Türkmen Awtoban, являющемуся членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Автобан протяженностью 600 километров будет иметь восемь полос движения – по три основных и одной дополнительной с каждой стороны. Ширина дорожного полотна составит 34,5 метра. Автобан начнется от перекрестка, который будет построен на 24-м километре автомобильной дороги Ашхабад - Дашогуз (областной центр северного региона страны). На протяжении автобана будут построены четыре моста через реки, четыре моста через железную дорогу, 22 моста на пересечении с другими автомагистралями и специальный проход для животных. За движением по автобану будет вестись непрерывное видеонаблюдение.

Завершиться строительство должно в декабре 2023 года. К этому времени автобан должен быть полностью готов к эксплуатации, а прилегающая территория благоустроена. Türkmen Awtoban получит от государства 2,3 миллиарда долларов. По данным местных СМИ, это самый дорогой и масштабный контракт, полученный туркменскими бизнесменами от государства.

С приветственной речью на церемонии выступил Сердар Бердымухамедов.

В Туркменистане рассчитывают, что автобан позволит увеличить объемы транзитных грузоперевозок и откроет большие перспективы в области транспортного взаимодействия с Узбекистаном. Также после соединения с трассой Ашхабад - Туркменбаши он даст грузоперевозчикам прямой выход к международному морскому порту на Каспии.