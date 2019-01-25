В Иркутске эвакуируют 11 школ после сообщений о "минировании"

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. В одиннадцать иркутских школ анонимы отправили электронные письма о "минировании", пишет РИА Новости.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Более 40 соцобъектов эвакуировали в Хабаровске из-за "минирования"

Во всех образовательных учреждениях работают оперативные службы. Учебный процесс продолжат после того, как саперы дадут письменное заключение об отсутствии угрозы.

Региональные СМИ передают, что сообщения о "минировании" также получили объекты торговли, образования и здравоохранения. Уточняется, что эвакуированы персонал и пациенты десяти больниц.

В январе в ряде городов России прошла волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов. В четверг эвакуировали 19 учебных заведений Южно-Сахалинска, эвакуации прошли в Хабаровске, а ранее из-за подобных сообщений проверяли торговые центры и ведомства Приморского края и ряд социальных объектов Петропавловска-Камчатского.

© Sputnik / Первенцев Атака телефонных террористов в РФ вновь не подтвердилась

Кроме того, 9 января правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области за ложное сообщение о "минировании" в Магнитогорске, а 14 января полиция сообщала о случае минирования школ в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), к которому оказалась причастна 12-летняя девочка, звонившая в экстренные службы с чужого телефона.

Похожая ситуация произошла более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.